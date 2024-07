Ultime Notizie Roma del 29-07-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

andiamo in Francia in apertura di giornale La notte scorsa in 6 dipartimenti francesi sono stati commessi sabotaggi notturni sulle reti in fibra ottica di diversi operatori non ti prende da una fonte della polizia prima interessata al sabotaggio i dipartimenti si trovano nel sud est nel sud-ovest nel ex nel nord della Francia un'attività di estrema sinistra e intanto stato arrestato anche altre decine di persone sono finite in manette praticato il Ministro degli Interni le forze di sicurezza hanno arrestato circa 50 persone avrebbero voluto compiere azioni di sabotaggio proteste radicali il quotidiano le parisien ha riferito che i 45 arrestati sono membri del Movimento ambientalista avevano pianificato azioni di protesta contro le conseguenze sociali ed ...