Toninelli | Conte e Grillo facciano pace ma il M5s non può continuare così si torni al vaffa E critica duramente l’attuale Movimento

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Il carteggio tra? Che sia costruttivo e non distruttivo perché questo paese in fallimento ha bisogno del M5s e della sua spinta di onestà e di intransingenza. Però ilnon può andare avanti, ormai viene percepito come costola, se non come una corrente del Pd. Ha perso le parole, le idee, le metodologie rivoluzionarie. Non è più fuori dagli schemi, parla solo attraverso i giornali. Spero che con questo scambio con, Beppe dia una sterzata al M5s”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta (Radio Cusano Campus) da Danilo, ex senatore del M5s e già ministro dei Trasporti, a proposito dello scontro epistolare tra Beppee Giuseppesul destino dei 5 Stelle reduci dal tonfo elettorale delle europee.