Tiro con l’arco l’Italia insegue il podio olimpico a Parigi nella prova a squadre maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli proveranno a scrivere una nuova pagina di storia delconitaliano andando a caccia di una medaglia nel Team Eventdei Giochi Olimpici di2024. All’Esplanade des Invalides il terzetto azzurro si candida al ruolo di outsider di lusso per il, dopo aver raggiunto nel ranking round l’obiettivo di evitare la zona di tabellone presidiata dalla Corea del Sud. Missione riuscita perfettamente in tal senso dal, che non potrà incrociare i maestri coreani prima di un’eventuale finale (per l’oro o per il bronzo). I vice-campioni d’Europa in carica, n.7 del seeding in base ai risultati di tre giorni fa, debutteranno stamattina agli ottavi contro l’ostico Kazakistan (argento a sorpresa nei Campionati Asiatici 2023) per poi entrare in rotta di collisione ai quarti con la Francia.