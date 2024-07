Sul più bello - La serie recensione | la storia di Marta ricomincia alla grande e in streaming

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ludovica Francesconi torna ad interpretarenellasequel tratta dtrilogia cinematografica di Sul piùe ritrova la dolcezza e l'unicità del primo film grazieregia di Francesca Marino. Insu Prime Video. C'è un caso forse unico in Italia di unayoung adult al cinema che si era distinta da subito tra tutte le altre non tanto per l'aspetto narrativo (gioventù, amore e malattia sai che novità sulschermo?) ma per l'approccio ironico e non patetico col quale affrontava la tematica delicata e soprattutto per i colori con cui veniva messa in scena la. Ovvero, quella di(Ludovica Francesconi), una ragazza affetta da fibrosi cistica. Il merito era soprattutto della regista Alice Filippi, chesua opera prima aveva saputo donare tenerezza e uno sguardo femminileprotagonista,