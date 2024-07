Stop al taglio degli alberi vincono le proteste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) E così il battagliero sindaco di Bologna si è arreso al comitato Besta che protestava per l’abbattimentoper ristrutturare la scuola. Per pace sociale, dice lui, per pace correntizia della sinistra aggiungo io. Comunque mi rimane un dubbio: se il progetto era sbagliato, perchè protrarlo così a lungo con dispendio di risorse pubbliche? Se era valido perché abbandonarlo solo per il can-can di un gruppetto di protestatari? Giovanni Fontana