Pescare Show il Salone internazionale della pesca si sposta a Rimini

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) – Nuova location per “– the international event for sport fishing”, la grande fierasportiva, nautica da diporto e outdoor organizzata da Italian Exibition Group (IEG). Nell’ottica di un ampliamento degli spazi espositivi e delle filiere di riferimento, con una maggiore attenzione rivolta allain mare (che si affiancherà L'articolo, ilsiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.