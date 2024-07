Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Londra, 29 luglio 2024 – Che glimeno delle donne in generale, ormai è risaputo, riconfermato annualmente dalle statistiche – in Italia secondo i dati Istat del 2022, la differenza di genere era “rilevante”, con una percentuale di lettrici donne del 44%, mentre i lettori tra glisono il 34,3%. Ma in particolare, un recente articolo della testata britannica “Dazed” ha evidenziato come glinon, narrativa, fiction, ma preferiscono investire il loro tempo in letture “educative” come saggi, articoli scientifici, in nome del “miglioramento personale”. Per molti, leggere per piacere è “una perdita di tempo”. Al contrario, leggere per informarsi è produttivo – tempo investito bene, secondo la logica economica.