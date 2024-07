Per voi sarà così Oroscopo agosto di Ada Alberti quali sono i segni migliori nel mese caldo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Siamo ormai in dirittura d’arrivo per l’arrivo deldie Adaha deciso di fare il suo. Contattata dal sito Biccy, ha spiegato chi avrà più gioia e tranquillità in questo periodo e chi invece noncontento al 100%. Andiamo quindi a vedere cosa sta per succedere per quanto riguarda lo zodiaco. Innanzitutto, adsecondo Adal’dell’Ariete dice che ciun momento straordinario sotto l’aspetto sentimentale, ma servirà essere prudenti dopo il 15perché le trasgressioni potrebbero compromettere il rapporto amoroso. Chi è nato sotto il segno del Toro avrà qualche problematica e maggiori responsabilità. Bisognerà puntare sugli affetti nel fine settimana.