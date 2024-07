Parigi 2024 surf maschile | Fioravanti out al secondo turno passa Igarashi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Leonardoesce di scena aldidelle Olimpiadi di. Nelle acque dell’isola di Teahupo’o di Tahiti, l’azzurro prende l’iniziativa nella prima batteria delround, ma non riesce a completare l’onda. Il nipponico Kanoa, invece, porta subito a termine un’onda completando uno splendido tubo.ci riprova, ma ancora una volta non riesce a completare il tubo, mentre il giapponese continua a conquistare punti. Il portacolori italiano alza la testa negli ultimi minuti a disposizione e mette in cascina un 5.67 che però non basta per completare la rimonta impossibile. Il punteggio complessivo dell’azzurro è 7.00, ben lontano dal 13.87 del giapponese, che conquista così l’accesso ai quarti di finale.