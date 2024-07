Oro | così il fisco ha azzerato i guadagni del 2024

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 luglio 2024) Le tasse hannodi chi ha puntato sull’oro come bene rifugio. A spiegarlo a Open è il professor Beppe Scienza, docente del dipartimento di matematica dell’università di Torino e ombudsman dei risparmiatori. Scienza ha da poco pubblicato il libro “I nostri soldi e l’inflazione”, che fornisce gli strumenti per districarsi tra i prodotti finanziari. D. Per chi ha investito nel metallo giallo, ilè stato finora un anno felice, verrebbe da dire un anno d’oro. Perché non concorda? Non nego mica la salita dei prezzi da 53 a oltre 70 euro al grammo da fine 2023 a ora. Peccato che a molti questo non sia bastato a compensare il tiro mancino giocatogli dal governo Meloni, di cui quasi nessuno ha parlato. Infilata fra le tante disposizioni della Legge di Bilancio (L. 213/2023 art.