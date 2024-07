Onofri | Buongiorno erede di Kim

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLAUDIO, ex allenatore ed ex difensore del Genoa, ha rilasciato dichiarazioni a Radio Punto Zero nel corso di Napoli Magazine Live.: “I risultati ora contano poco” “Il Napoli sta convincendo nelle amichevoli? I risultati ora contano poco, però c’è già un percorso ben visibile, anche grazie ad un allenatore come Conte che è tra i migliori degli ultimi anni. Già da calciatore si capiva che avrebbe avuto il carattere giusto per allenare. Serviranno poi i calciatori giusti per le sue idee di gioco. In questa fase di preparazione l’importante è vedere i dettami dell’allenatore in campo.giusto di Kim? Credo proprio di sì. Oltre all’aspetto tecnico e tattico credo sia il difensore giusto anche dal punto di vista caratteriale. E’ un professionista serio ed in ogni ambiente avrà un grande senso di appartenenza, sono componenti importanti.