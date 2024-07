Olimpiadi | terza giornata gli italiani in gara Speranza di medaglie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Parigi, 29 luglio – Oggi, lunedì 29 luglio, si disputano le gare delladelledi Parigi 2024. Sono 21 leche si assegnano oggi. Dopo il primo oro conquistato da Martinenghi nel nuoto, il programma odierno inizia con il Beach Volley che apre la lunga lista delle discipline in cui sono impegnati gli. Nel corso di questo lunedì, attesa per Ceccon e Pilato nel nuoto, come per la sfida Djokovic-Nadal nel tennis che vedràprotagonisti in sei incontri. Tutta ladei Giochi sarà in diretta TV su Discovery+, con i migliori eventi in onda anche sui canali Rai (in chiaro per tutti) e su Eurosport, e disponibile anche per gli abbonati di Sky e DAZN.