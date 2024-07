Nuoto Sara Franceschi | Troppi pensieri a metà gara si è spenta la luce

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)alza subito bandiera bianca nei 400 misti alle Olimpiadi. Mai in discussione la sua non qualificazione alle semifinali: dopo i primi 50 metri l’azzurra si è progressivamente sgonfiata, rimanendo costantemente al settimo posto e chiudendo in 4’48”89, crono parecchio alto non solo per lama anche per i suoi standard. La sua prova la esclude automaticamente dal passaggio al turno successivo già alla prima batteria, con il penultimo tempo di giornata. Davvero troppo poco per una come lei. “Avevoper la testa – affermaai microfoni della Rai – ho cercato di partire con il piede giusto per non rimanere troppo indietro a delfino, ma dopo il dorso ho visto le avversarie avanti ed il mio cervello si è spento. I secondi 200 metri disono andati nel modo peggiore“.