Mercato Inter per l’attacco molto dipende da un nome Non Carboni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ildell’ha visto subito i primi colpi, con gli arrivi di Martinez, Taremi e Zielinski per rinforzare la rosa. Ora c’è un momento di stallo ma non del tutto: si sta lavorando sia in entrata sia in uscita e Pedullà segnala gli incastri dal suo canale YouTube. LE MOSSE – Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono arrivati da tempo, come svincolati. Josep Martinez si è chiuso ormai da un mese, in più ci sono i giovani Alex Pérez e Luka Topalovic che presumibilmente andranno con la nuova Primavera (Under-20) di Andrea Zanchetta. Questo è ilin entrata dell’a oggi, lunedì 29 luglio. Con ancora un mese di trattative visto che si chiuderà il 30 agosto. C’è però ancora qualcosa da fare, con alcuni nomi abbastanza conosciuti (il braccetto) e altri che dipendono da situazioni in uscita al momento non completate (l’attaccante).