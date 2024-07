Meloni a Pechino | La strada tra Italia e Cina a volte è in salita ma sempre percorribile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

"Le pagine de Il Milione nelle quali Marco Polo racconta lasi sono trasformate in qualcosa di ben più grande di un semplice diario di viaggio: sono diventate una finestra, un portale verso una cultura che in pochi allora in Europa potevano immaginare. Marco Polo ha tracciato unache dall'conduce allae dalla sua epoca alla nostra: ail tragitto è parso più agevole, altreè sembrato più in, ma fin da allora quellaè rimasta", il commento della Premier.