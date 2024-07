LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | subito eliminate le sciabolatrici azzurre tra poco in pedana i fiorettisti

Leggi tutta la notizia su oasport

11.40 Indue tra le principali favorite per le medaglie: la spagnola Martin-Portugues e la giapponese Imura. 11.39 Questi gli assalti che stanno per partire. JPN TAKASHIMA R – BUL ILIEVA Y (8) HUN MARTON A – ESP MARTIN-PORTUGUES L (4) CAN BRIND'AMOUR P – GRE GKOUNTOURA T (6) UKR KRAVATSKA O – JPN EMURA M (2) 11.37 Tra qualche istante si completerà il quadro dei sedicesimi di sciabola femminile. Poi tornerà l'Italia innel fioretto maschile, dove le ambizioni sono decisamente più alte. 11.34 Tresu tre fuori, ma era da mettere in conto. Battiston e Mormile erano sfavorite, mentre per Criscio una sfida equilibrata che ha visto Szucs uscire dal 10-10 in poi. USZTAI b. BATTISTON 15-12. Le ultime due botte sono della magiara, Italia già completamente fuori dalla corsa alle medaglie nella sciabola femminile.