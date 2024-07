LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Gregorio Paltrinieri debutta negli 800 sl! Sara Franceschi a caccia della finale nei 400 misti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati allaterza giornata di gare delai Giochi Olimpici di2024. Prosegue il programma delai Giochi die la terza è una giornata clou per la spedizione azzurra, con il debutto die l’assalto al podio di Thomas Ceccon e Benedetta Pilato. Capitanati dall’oro Olimpico di Rio 2016 sui 1500 stile libero, che prende parte sia alle gare in piscina che nella 10km didi fondo, gli azzurri si presentano nella capitale francese con 16 atlete e 20 atleti. Le gare si svolgono all’Arena La Defense. E’ una mattinata piuttosto veloce (solo tre gare) ma anche molto importante per i colori azzurri, la terza dedicata alle batterie delai Giochi Olimpici di2024.