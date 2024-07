LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | CECCON LA LEGGE DEL PIU’ FORTE! E’ oro nei 100 dorso! Pilato quarta a un centesimo dal podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00: DOPPIETTA AUSTRALIA MA LA CAMPIONESSA OLIMPICA E’ MOLLY O’CALLAGHAN, SECONDA TITMUS, TERZA HAUGHEY 21.59: Haughey davanti a 50 metri dalla fine 21.58: Ai 100 Haughey, Titmus, Seemanova 21.55: Gara straordinaria, sfida tra le due australiane, con possibile inserimento di Haughey o Weinstein. Queste le protagoniste: 1 FAIRWEATHER Erika NZL 31 DEC 2003 1:56.31 2 YANG Junxuan CHN 26 JAN 2002 1:55.90 3 WEINSTEIN Claire USA 1 MAR 2007 1:55.24 4 TITMUS Ariarne AUS 7 SEP 2000 1:54.64 5 O’CALLAGHAN Mollie AUS 2 APR 2004 1:54.70 6 HAUGHEY SB HKG 31 OCT 1997 1:55.51 7 SEEMANOVA Barbora CZE 1 APR 2000 1:56.06 8 HARVEY Mary-Sophie CAN 11 AUG 1999 1:56.37 21.53: Tra poco la finale dei 200 stile libero donne. 21.48: occhi lucidi per l’azzurro che ha faticato a non piangere 21.47: Suona ancora l’inno di Mameli all’Arena La Defense 21.