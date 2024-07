La Commissione europea Dall’euro all’allargamento La rivoluzione di Prodi non bastò a rieleggerlo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Piero S. Graglia Lo scandalo dellaSanter, con gli imbarazzanti risultati dell’inchiesta che ne aveva sottolineato il malfunzionamento, non era un’eredità facile da sostenere. Chiunque fosse stato scelto dopo doveva restituire credibilità allae rimettere in sesto i rapporti con il Parlamento che chiedeva codici di condotta più chiari ed efficienti per i commissari. Su spinta del governo italiano, la scelta cadde sul nome di Romano. Questi aveva le credenziali più solide fino ad allora mai viste in un candidato alla presidenza. Prima di tutto era un ex presidente del Consiglio di uno dei grandi Stati fondatori (fino ad allora solo Santer aveva guidato un governo, nel piccolo Lussemburgo). Inoltre era un leader di rilievo con la sua creatura, l’Ulivo, modello di aggregazione progressista.