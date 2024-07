Kevin Costner non vuole che Horizon venga definito un ' progetto per passione' | Così vuol dire minimizzarlo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il regista premio Oscar ha rispedito al mittente la definizione con la quale è stato etichettato il suo franchise. Un esordio in sordina per: An American Saga, il primo capitolo del franchisetto e interpretato da, presente all'ultimo Festival di Cannes all'anteprima mondiale del primo capitolo di unche dovrebbe essere composto da quattro film.ha commentato pubblicamente l'esordio sottotono del primo film e ha precisato un aspetto che gli ha dato fastidio e che ritiene che non sia adatto al suo franchise. Da più parti,è statocome unrealizzato per. Sminuire il film "Chiamarloin realtà lo minimizza" ha spiegato"Sono stato appassionato di molte