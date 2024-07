Insalata di patate all’avocado | ricetta irresistibile

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’diè un piatto freddo e freschissimo, perfetto per l’estate. Nutriente, ma leggero, saporito e aromatico grazie alla presenza di erbe profumate come basilico, prezzemolo e aneto, è facilissimo da preparare. Realizzarla è semplice, ma facciamolo con largo anticipo perché deve riposare in frigorifero per mezz’ora almeno. In questo modo i sapori si distribuiranno in maniera perfetta e il risulato sarà appagante. Non trascuriamo, poi, i benefici a livello salutistico di questa. L’avocado dispensa grassi monoinsaturi deliziosi per il cuore, mentre erbe fresche contengono vitamine e antiossidanti essenziali. Lesono un’ottima fonte di fibre e potassio, e il succo di limone aggiunge una dose di vitamina C.