In Italia cresce l’incentivo al noleggio a lungo termine delle vetture elettriche e ibride

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 29 luglio 2024) In tutta la Comunità Europea, inclusa quindi l’, in nome della transizione ecologica, si stanno incentivando politiche ecosostenibili. Il settore auto è uno dei maggiormente coinvolti in questa fase di transizione epocale. L’Unione Europea spinge verso le autoe per farlo vara diversi incentivi anche sul fronte delauto a. Le stesse aziende operanti nel settore delcome ad esempio italora mettono a disposizione anche per i privati formule divantaggiose con offerte anche perecologiche. Il Governo di Roma sta facendo la sua parte nella sfida della transizione verso una mobilità ecosostenibile introducendo incentivi per agevolare l’acquisto di mezzi a basso impatto ambientale, soprattutto auto auto