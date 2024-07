Il Napoli e Osimhen | anche da Londra…E se Victor…?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il, il Psg, le sirene arabe. Non solo. Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “In attesa di scossoni parigini, da Londra sono arrivate nuove richieste di info. Della situazione di Osi sono di recente tornati a informarsi l’Arsenal, che però in questa fase è molto concentrato all’inseguimento dello svedese dello Sporting Lisbona, Viktor Gyokeres, e proprio il Chelsea”. Non solo: la nuova politica del Chelsea Il titolare del cartellino di Lukaku, già in passato sulle tracce del centravanti del, salvo poi scontrarsi con una serie di problematiche legate alla clausola e al suo ingaggio da 10 milioni di euro, considerando che la nuova politica interna dei Blues prevede un salary cap nettamente inferiore rispetto al passato”. Ma se Victor Di seguito alcune righe trate dall’edizione odierna di Repubblica.