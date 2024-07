I Musici di Guccini inaugurano Mont’Alfonso sotto le stelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) San Romano in Garfagnana (Lucca) 29 luglio 2024 - Metti insieme cinque senatori della canzone italiana e un comune denominatore: per anni hanno affiancato Francesco, in studio in tour, condividendo note e progetti, viaggi e confronti. Martedì 30 luglio alla Fortezza medievale delle Verrucole di San Romano in Garfagnana (Lucca) saranno Idi Francescoa inaugurare i grandi concerti dile, il festival che porta musica, letteratura e teatro in antiche fortezze della Garfagnana e delle Alpi Apuane. Inizio ore 20,15. I biglietti – posto unico a sedere 23 euro, compresi diritti di prevendita – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804).