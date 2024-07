House Of The Dragon 2×07 gli attori raccontano il finale con i due draghi | Quella risata? Uno sfogo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Neldel settimo episodio della seconda stagione diOf The, la serie HBO spinoff di Game Of Thrones, la guerra fratricida fra i Targaryen sta finalmente per entrare nel vivo; Rhaenyra, infatti, ha trovato i suoi cavalcatori di drago; non nobili discendenti della casata, bensì figli illegittimi di origine incerta; i Sette Regni, infatti, pullulano di bastardi Targaryen, e con una chiamata collettiva, Rhaenyra ha deciso di metterli tutti al cospetto dei. Soltanto due di loro, però, sopravvivranno all’impresa; Ulf Il Bianco, popolano probabile fratellastro di Daemon, e Hugh Martello (altresì detto Hugh Il Duro), concepito in un bordello, figlio di una prostituta Targaryen. La furia di Vermithor, infatti, stermina tutti gli altri pretendenti in un inferno di fuoco, nel corso di una lunga e impattante sequenza action.