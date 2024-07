Gli uomini non mi trovano attraente e per me è un privilegio | il nuovo trend su TikTok si chiama ugly privilege Ecco di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sentirsi belli e apprezzati agli occhi degli altri, spesso, è motivo di gioia per molte persone. Ma non è sempre così e, soprattutto, non lo è per tutti. Ed è quello che certe personeno ““, ovvero ildi essere brutti. È la storia di Sarah, una creator che ha scelto di rientrare in questo gruppo per un motivo ben preciso: “Quando parlo di ‘’ non dico che penso di essere brutta, ma intendo dire che gli, in generale, non mi. La maggior parte di loro credono che sia brutta e per questo motivo mi lasciano sola, e per me, questo è un”. Sarah non è l’unica donna che vuole far parte di questo gruppo di persone consapevolmente.