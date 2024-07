Formula 1 ufficiale | Carlos Sainz sarà nuovo pilota Williams

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bologna, 29 luglio 2024 –ha deciso il proprio futuro. Lasciato a piedi da Ferrari, che ha ingaggiato dal 2025 Lewis Hamilton per la coppia dei sogni con Charles Leclerc, lo spagnolo ha deciso di firmare per la. Il ferrarista affiancherà Alex Albon dalla prossima stagione e sostituirà Logan Sargeant, mai realmente competitivo con la macchina inglese. Lacontinuerà dal prossimo anno a montare motori Mercedes., contratto lungo con, ma con clausola Ladunque riparte da Albon e, di fatto due piloti cresciuti con Red Bull e che guideranno una vettura equipaggiata Mercedes. Contratto di due anni perche ha firmato per il 2025 e per il 2026, ma tenendosi una escape in caso di scarsa competitività della monoposto, anche perché dal 2026 entra anche Audi in1 sotto la gestione di Mattia Binotto, altro ex Ferrari.