Dramma in un campo estivo attacco con coltello | bilancio gravissimo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Incubo in un. Un ragazzo ha aggredito diverse persone con une ilriportato dalle autorità è molto grave. Indagini in corso. Stavano partecipando ad un evento ricreativo nel proprioquando all’improvviso si sono viste aggredite da un ragazzo di 17 anni. Una giornata di divertimento e di svago per alcune bambine si è trasformato in un vero e proprio incubo che difficilmente verrà dimenticato sia dalle vittime che dalle persone che hanno assistito a questa tragedia. Il luogo dell’accoltellamento – cityrumors.it – foto Ansa“Scene da film horror“, fanno sapere alcuni testimoni, riportati da TgCom24. Le autorità locali hanno immediatamente fermato il responsabile di questa aggressione. Si tratta di un 17enne e sono in corso le indagini per cercare di capire il perché di questo gesto.