Distrugge casa e minaccia il padre che gli nega i soldi per la droga | in manette ragazzo di 27 anni

(Di lunedì 29 luglio 2024) Urgnago (Bergamo), 29 luglio 2024 – Era diventato un vero incubo per la famiglia per le sue continue e violente richieste diper acquistare. Il 27enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver distrutto lo scorso 18 luglio l ladi famiglia davanti al diniego deldi dargli 30 euro per l’acquisto di una dose. Prima dell’arrivo dei carabinieri ilperò era fuggito. Ai militari il papà aveva raccontato il suo incubo quotidiano con il figlio sempre più in preda a crisi di astinenza e a violente richieste di solfi. Inutile i tentativi di convincerlo ad affidarsi ad una comunità per disintossicarsi. La mamma e il fratello del 27enne si erano trasferiti in un altro appartamento pur di non avere a che fare con lui.