Crisi d’impresa Tyche aiuta gli imprenditori insolventi

(Di lunedì 29 luglio 2024)BANK È UN ISTITUTO bancario nato a luglio 2024, fondato e presieduto da Enrico Rossetti (nella foto sopra). Essa nasce dall’unione tra(società con sede a Bologna e operatività in tutta Italia) e Banca di Credito Peloritano (istituto di credito con tre sedi in Sicilia). Nel 2023aveva un utile netto di 5,1 milioni, margine di intermediazione di 14,7 milioni e impieghi totali a 71 milioni di cui il 67,4% rappresentato da crediti verso la clientela e Cet 1 capital ratio pari al 33,7%. Nel 2023 Banca di Credito Peloritano aveva un utile netto di circa 227mila euro, margine di intermediazione di 6,5 milioni, patrimonio netto a 17 milioni e raccolta diretta pari a 111,7 milioni.Bank svolge la propria operatività, oltre che a Bologna, anche in Sicilia, con presidi a Messina, a Barcellona Pozzo di Gotto e Capo d’Orlando.