Ceccon oro nei cento dorso | delusione Pilato podio sfiorato nei 100 rana femminili

(Di lunedì 29 luglio 2024) Thomasconquista la medaglia d'oro neia Parigi 2024: il nuoto continua così a regalare soddisfazioni alla spedizione olimpica italiana. Dopo l'oro a sorpresa di Nicolò Martinenghi nei 100ieri, domenica 28 luglio, oggi è arrivato il primo posto di. L'atleta di Thiene, grande favorito, ha battuto il cinese Xu Jiayu (52.32) e l'americano Ryan Murphy (52.39). L'italiano, nella "lenta" piscina francese, ha percorso i 100 metriin 52 secondi netti. Dopo aver stabilito il prima mondiale e aver vinto un argento e un bronzo nelle staffette 4x100 stile e mista a Tokyo 2020, al nuotatore di Thiene mancava proprio la medaglia individuale. Nulla da fare, invece, per l'altra italiana in gara questa sera: Benedetta. La nuotatrice, pure molto attesa, non è riuscita a salire sulper un centesimo di secondo nei 100