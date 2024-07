Carabinieri intensificano i controlli nel Casentino durante le manifestazioni estive

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un fine settimana all’insegna della sicurezza è stato garantito daidella Compagnia di Bibbiena, impegnati neile numeroseche animano i comuni del. Le iniziative, svoltesi tra Poppi, Pratovecchio-Stia, Talla, Montemignaio e la popolare Festa della Birra di Bibbiena, hanno visto una significativa presenza delle forze dell’ordine per assicurare il regolare svolgimento degli eventi. Numerosi sono stati gli interventii pattugliamenti. A Poppi, un conducente è stato fermato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,2 g/l, mentre a Bibbiena una donna è stata sanzionata per guida senza patente e per ebbrezza, entrambi deferiti alla Procura della Repubblica.