Al via la terza edizione di Spaghetti Western Pietrastornina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi rinnova, per il terzo anno consecutivo, il gemellaggio ideale trae il vecchio West. Dopo la conferma e il successo dello scorso anno, gli organizzatori di “” puntano a stupire e a migliorare, in ogni suo aspetto, l’esperienza delle migliaia di visitatori che animeranno il piccolo paese in provincia di Avellino. L’appuntamento è il 6, il 7 e l’8 settembre 2024 per una manifestazione che quest’anno punta alla decisiva e definitiva affermazione nazionale, tenendo fermi i suoi capisaldi fondanti.