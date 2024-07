A che ora Italia-Francia di tiro con l’arco | programma esatto quarti Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dopo aver superato in mattinata il turno preliminare, l’si appresta a sfidare lanell’ultimo quarto di finale della prova a squadre maschile diconai Giochi Olimpici di Parigi. Federico Musolesi, Mauro Nespoli e Alessandro Paoli saranno chiamati ad una piccola grande impresa per sconfiggere il quotato terzetto padrone di casa e avvicinarsi così alla zona medaglie. Il team azzurro, 7° nel ranking round, è reduce da una vittoria thrilling allo shoot-off contro il Kazakistan al termine di un confronto altalenante e decisosi a conti fatti per dettagli (in primis un 10 di riga nella quarta volée di Paoli che ha sventato l’eliminazione). I prossimi avversari saranno Baptiste Addis, Thomas Chirault e Jean-Charles Valladont, capaci di siglare il secondo miglior punteggio in qualifica.