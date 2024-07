Volley femminile l’Italia fatica all’esordio e lascia un set alla Repubblica Dominicana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Inizia con il piede giusto il sogno olimpico della nazionale azzurra dibatte 3-1 (25-19 24-26 25-21 25-18) laSouth Paris Arena; mostrando però alti e bassi su cui si deve lavorare per il proseguimento del torneo. Primo set controllato, secondo in cui le ragazze di Julio Velasco sciupano l’impossibile e si ritrovano con tutto da rifare. Grande difficoltà per le azzurre nel terzo set, portato a casa con l’accelerazione finale, prima di inserire il pilota automatico nel quarto. Un debutto sofferto, che però ha subito fatto vedere la tempra e il carattere di questa squadra. Tanti errori da entrambe le parti in una partita con parecchia tensione. Muro delle caraibiche che ha funzionatogrande (13 stampate contro le 9 italiane), sintomo di un attacco a singhiozzo della squadra del Bel Paese.