Villa Fastiggi vince il Palio dei Bracieri per la terza volta di fila

(Di domenica 28 luglio 2024) Pesaro, 28 luglio 2024 - Un tris di vittorie per la contrada di, che questa sera ha compiuto un'impresa mai fatta prima:re per tre volte diildei. Nonostante la partenza un po' combattuta, nella prima batteria di gara, contro Santa Maria dell'Arzilla, la Sampietrana è riuscita a stralciare nella finale le contrade avversarie di Tombaccia, Pantano eSan Martino. "È per noi questo un grandissimo risultato - racconta Andrea Cambrini, capocontrada -. Il premio non è solo dei corridori, ma è di tutta la comunità, di tutti quelli che hanno creduto in noi e che ci hanno sempre voluto sostenere, in tutti i modi". Assieme alla vittoria di, è stata eletta anche Miss2024, Alice Afanasii, della contrada di Soria.