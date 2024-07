Veicoli danneggiati dall’alluvione Sei milioni per i risarcimenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) L’Emilia-Romagna mette a disposizione un’altra consistente fetta di aiuti per chi ha visto i propri automezzi devastatidel 2023. Il 18 settembre, infatti, si aprirà il secondo bando regionale per la sostituzione deidistrutti, odello scorso maggio. Un bando che vale 6di euro e che allarga i potenziali richiedenti: infatti si possono chiedere contributi, non solo per auto, ciclomotori e motocicli, ma anche per furgoni a uso privato, per auto rovinate dalle frane, vendute a privati e il cui intestatario sia diverso, purché dello stesso nucleo familiare. Naturalmente la domanda potrà essere effettuata dai cittadini residenti nei comuni alluvionati o soggetti a frane, delle province emiliano romagnole. Gli euro a disposizione derivano sempre dalla raccolta fondi ’Un aiuto per l’Emilia-Romagna’.