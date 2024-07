Vacanze quasi il 9% delle auto ha gomme lisce | i controlli per evitare l' aquaplaning

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 28 luglio 2024) Il 2024 si presenta come l'anno nero all'insegna del pneumatico liscio: circa il 9%vetture in circolazione in Italia hanno. E spesso senza saperlo. È il dato più importante emerso dalla campagna "sicure" promossa dalla Polizia di Stato con il sostegno di Assogomma, che ha visto impegnate su strada decine di pattuglie della polizia stradale, che nei mesi di maggio e giugno hanno controllato i pneumatici di10.000sulle strade. Avere la gomma liscia rappresenta una condizione pericolosa per le, perché rischia di causare incidenti. L'effetto più noto è l', cioè lo "scivolamento sull'acqua".