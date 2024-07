Traffico Roma del 28-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024) Luceverdeultimo fine settimana di luglioe non è possibile aumento Sui raccordi autostradali della capitale e sulle strade del Litorale ricordiamo oggi domenica 28 lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22 di stasera lungo l’intera rete viaria Nazionale proseguono i lavori sulla tangenziale est che rimane chiusa tra viale Castrense Largo Passamonti in direzione dello stadio la riapertura è prevista per il 19 agosto ed evitabili le ripercussioni per ildi zona è sempre sulla tangenziale est e proroga fino alle 6 di lunedì 29 della chiusura della rampa in ingresso da via Prenestina in direzione della tangenziale fino alle 16:30 sul viadotto della Magliana riduzione della carreggiata per lavori di manutenzione all’altezza di via del Cappellaccio raccomandiamo di guidare con prudenza per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.