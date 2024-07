Torino in Crisi | Sicurezza Compromessa dalla Carenza di Poliziotti

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di domenica 28 luglio 2024) Negli ultimi mesi,ha visto un preoccupante aumento degli episodi di criminalità, evidenziando un peggioramento generale dellain città. Molti di questi episodi sono solo la punta dell’iceberg di una situazione che si sta rapidamente deteriorando.La principale causa di questo peggioramento è la cronicadi organico delle forze di polizia. Attualmente, amancano circa 400 agenti, una situazione che il sindacato di polizia Silp CGIL denuncia da tempo. Nonostante le promesse del governo di aumentare il numero di, la realtà è che molti agenti vengono trasferiti in altre province e non vengono rimpiazzati oltre ai numerosi pensionamenti, lasciando la città in una situazione di emergenza.Ladi personale non solo compromette ladei cittadini, ma peggiora anche le condizioni di lavoro dei