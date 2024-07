Terremoto fortissimo è appena successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) Una scossa didi magnitudo 5.2 si è verificata alle ore 01:00 (12:13 in Italia) con epicentro nei pressi di Yamada, in Giappone. La profondità stimata è di circa 9 km. Le autorità locali hanno avviato le procedure di emergenza per valutare danni e feriti. Al momento, non sono state segnalate vittime o danni significativi, ma le verifiche sono in corso. La Protezione Civile giapponese non ha emesso un allarme tsunami. La popolazione è stata invitata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni dei servizi di emergenza. L'articolo, èproviene da The Social Post.