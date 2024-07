Surf | Leonardo Fioravanti si giocherà la permanenza a Parigi 2024 al secondo stage Inaba passa al terzo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Il destino dialle Olimpiadi disi deciderà alround. In occasione del primoandato in scena sull’acqua perlopiù calma di Teahupo’o (Tahitii), ilista azzurro si è dovuto accontentare della seconda piazza nella sua heat, ritrovandosi in una situazione particolarmente complessa da gestire. Il nativo di Roma in una batteria particolarmente avara di onde ha ottenuto un totale di 8.87. Meglio il primo punteggio rilevato, dove l’italiano ha guadagnato uno score dal 4.3 al 5.0. Più problematico il, con una forbice dal 4.0 al 4.5 Are al round 3 è stato invece il nipponicoReo, lesto nel cavalcare l’onda giusta al momento giusto rendendosi artefice di una grande prima prova dove ha staccato 7.33 (punteggi dal 7.0 al 7.5), andando poi sul 5.43 neltentativo valido (punteggi dal 4.5 al 5.3) per un totale di 12.76.