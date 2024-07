Rsa Ferrari l’allarme dei sindacati | Troppo caldo e rispunta il Covid

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Emergenzanella Rsa “Virgilio“ di via dei Panigarola, la struttura gemella della Rsa “Casa dei coniugi“, andata a fuoco nella notte tra il 6 e 7 luglio dell’anno scorso (6 morti e 81 feriti). Il primo allarme sull’impianto dell’aria condizionata è stato lanciato dalla Cisl Fp l’11 luglio scorso, con una lettera indirizzata al Comune e alla Cooperativa sociale Proges, che gestisce la Rsa “Virgilio“: "Veniamo a conoscenza dal personale della Rsa delle enormi difficoltà a prestare la propria opera assistenziale, causata dalle alte temperature nei reparti, conseguenza del mancato avviamento dell’impianto di condizionamento della struttura". E lo scorso 19 luglio la Uil Fpl ha scritto all’Ispettorato del lavoro e all’Ats Milano per segnalare che l’impianto dell’aria condizionata non era ancora funzionante.