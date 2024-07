Polpette di merluzzo al sugo | un secondo saporito e delizioso

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 28 luglio 2024) Ledialsono une appagante. Si preparano facilmente e contengono solo ingredienti sani e genuini, di facile reperibilità. Sono morbidissime e saporite, piacciono a grandi e piccini e ci faranno fare un figurone anche con gli amici di sempre, perché sono originali e inaspettate! Una volta pronte consumiamole ben calde e se non finiscono, conserviamole per un massimo di 2 giorni in frigorifero, ben protette in un contenitore ermetico.dial: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 450 gr di filetto di70 gr di mollica di pane (oppure pancarrè senza crosta) 200 ml di latte intero 2 cucchiai di pangrattato 1 albume 1 spicchio di aglio 1 ciuffetto di prezzemolo sale fino per la cottura: q.b. di farina 00 q.b.