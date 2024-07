Parigi 2024 Giuffrida | Non meritavo di finire così

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024) Roma, 28 lug. (askanews) – "In questo momento non so cosa sto provando, non credo di essermi meritato questo quinto posto. Sia in semifinale che ora, di solito contro la mia avversaria avevo sempre vinto ma stavolta è andata cosi'. Sono molto credente se il Signore ha voluto, c'è un perché a tutto. Io ho dato tutto me stessa, non ho rimpianti e avrò il tempo per metabolizzare quello che è successo oggi".Odettecommenta ai microfoni di Eurosport il quinto posto finale nel torneo di judo alle Olimpiadi di.