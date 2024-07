Opere pubbliche | | A che punto siamo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) I lavori per il restauro di Casa Busca finalmente al via in settembre, quelli per la riqualificazione energetica e il restyling della caserma dei vigili del fuoco in pieno svolgimento, legià realizzate nei primi mesi dell’anno e quelle in lista d’attesa. A margine un primo report dal concorso di idee bandito, tre mesi fa, per il restyling di tre piazze “critiche”, piazza Garibaldi, piazza Giovanni XXIII e Largo donatori del sangue: termini per la presentazione dei progetti da poco scaduti, al protocollo comunale ne sono pervenuti 64, "a breve li visioneremo". Anche una carrellata suconcluse o al via nel dibattito consiliare dell’altra sera sullo stato di attuazione del programma amministrativo. Ilsullea cura dell’assessore ai Lavori pubblici Nadia Ornago.