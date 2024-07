Napoli-Egnatia indizio di mercato su due azzurri | non sono neanche in panchina

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 luglio 2024) Due calciatori deltotalmente assenti dall’amichevole contro l’disu un addio? Ilsta giocando in questi minuti l’amichevole contro l’, formazione albanese. Questa costituisce la prima di tre amichevoli internazionali nel ritiro di Castel di Sangro, prima di affrontare Brest e Girona, squadre che giocheranno la prossima Champions League. Si tratta, a sua volta, della terza amichevole stagionale dopo le due a Dimaro, vinte entrambe, contro l’Anaune Val di Non e il Mantova. Quest’amichevole è la prima occasione per vedere unun po’ più vicino a quello che concretamente vedremo giocare nella prossima stagione in Serie A, visto il ritorno dei calciatori impegnati agli Europei nel mese di giugno.