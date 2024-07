Napoli-Brescianini cifre e dettagli dell’affare | Manna chiude il colpo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 luglio 2024) Ilsta perre un altrodi mercato: Marcoè ad un passo,. Giovannista provando are nel minor tempo possibile le operazioni di mercato aperte per quanto riguarda giocatori in entrata: l’obiettivo è quello di dare ad Antonio Conte gli elementi per poter lavorare nel miglior modo possibile e farsi trovare pronti all’inizio della nuova stagione. Durante il ritiro di Dimaro l’allenatore ha cominciato a lavorare proprio su quei meccanismi da inculcare nel gruppo squadra, aspetto che si sta ripetendo anche a Castel di Sangro con l’arrivo dei giocatori che erano assenti in Trentino per gli impegni delle nazionali. Serve, però, non perdere di vista il focus ed accelerare sui colpi in entrata, provando cosi a aiutare l’allenatore nel lavoro di costruzione ed implementazione dei dettami tattici.