Mobilità leggera a Bergamo boom dei monopattini a noleggio | faticano scooter e car sharing

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 luglio 2024). Traffico e cantieri spesso mettono in tilt i piani di chi necessita di un semplice spostamento da un posto all’altro di una città ormai frenetica come. Per questo motivo larisulta uno dei modi più efficaci dei quali avvalersi: biciclette,e automobili elettriche asono le risorse messe a disposizione dal Comune per agevolare i cittadini. Ma, in quanti utilizzano queste risorse? E soprattutto, sono efficienti? Stando ai dati forniti dall’assessore allaMarco Berlanda, si parla di una tendenza decisamente in aumento. Al primo posto nel 2024 (i dati sono riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile) si piazzano sicuramente ielettrici, offerti da Bit Mobility e Lime Technology, che contano 132.964 noleggi e un totale di 265.