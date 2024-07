Milanmania | si vede già la mano di Fonseca ma Tomori preoccupa Serve come il pane uno alla Fofana|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 28 luglio 2024) 2024-07-28 11:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: E’ calcio di luglio, neanche di agosto, quindi non bisogna deprimersi se le cose vanno male, nè esaltarsi se le cose vanno bene. Però, questo abbiamo a disposizione e quindi analizziamo la partita della notte vinta 3-2 contro il Manchester City. Sono stato piacevolmente colpito dprestazione della squadra, dall’idea di gioco. Vedo già, e non me lo aspettavo, ladi. Vedo un Milan già diverso dallo scorso anno: nelle distanze tra i reparti, nell’idea di possesso pe di palleggio. Non sto sostenendo chesia un genio: però, detto da uno che non lo voleva, magari scopriremo strada facendo, in assenza di un mercato importante, che può essere lui il punto di riferimento cui aggrapparsi, nel quale sperare per una buona o ottima stagione.